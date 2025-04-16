Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-Lacivertli ekibin, Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı.
Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.
Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA