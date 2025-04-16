Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Sarı-Lacivertli ekibin, Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA