Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Sarı-Lacivertli ekibin, Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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