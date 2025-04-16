Beşiktaş'ın Efsanesi 'Baba Hakkı' Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş, kulüp efsanesi 'Baba Hakkı'yı mezarı başında andı. Törene çok sayıda kişi katıldı.
Beşiktaş’ta ‘Baba Hakkı’ lakaplı Hakkı Yeten için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Anma töreninde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkanı Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Hakkı Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri yer aldı.
Tören okunan duaların ardından sona erdi.
Kaynak: DHA