Sivasspor Kasımpaşa Deplasmanına Hazırlanıyor
Sivasspor, cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, ligin 32'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle start verildi. Devamında 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı sonlandırdı.
Fenerbahçe yenilgisi ile tehlike bölgesinde çıkamayan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek ligde kalma mücadelesinde rahat bir nefes almak istiyor.
Kasımpaşa ile Sivasspor 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA