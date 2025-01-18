Fenerbahçe Kafilesi Adana'ya Ulaştı

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Adana'ya ulaştı.

Fenerbahçe Kafilesi Adana'ya Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak Fenerbahçe, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi burada taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Daha sonra kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: İHA

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