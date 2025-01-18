Adanaspor İyi Oynarken Kaybetti, Şimşek Üzgün

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şİmşek Erokspor karşılaşmasının ardından konuştu. Şimşek, iyi oynamalarına rağmen puan kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi.

Adanaspor İyi Oynarken Kaybetti, Şimşek Üzgün

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Esenler Erokspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi oynayan, mücadele eden, pozisyona giren takım olarak mağlup olmak gerçekten çok üzücü. Gol atmak için her şeyi yaptık, her yolu denedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Maçın genelinde iyi oynayan, mücadele eden, pozisyona giren takım olarak mağlup olmak gerçekten çok üzücü. Gol atmak için her şeyi yaptık, her yolu denedik.

Yeni gelen transferlerimizin biraz uyum süreci var. İnşallah onlar da uyum sürecini atlattıkları zaman puan veya puanlar alabilen Adanaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası çok da vaktimiz kalmadı. Bundan sonra oynayacağımız her maça kazanmak için çıkacağız. Adanaspor taraftarlarından kendim ve takımım adına özür diliyorum. İnşallah Iğdır maçıyla çıkışa geçen bir Adanaspor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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