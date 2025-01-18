Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global ağırlayacağı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlık çalışmalarına devam etti.

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Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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Kaynak: AA-İHA

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