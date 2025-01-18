Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global ağırlayacağı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlık çalışmalarına devam etti.
Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.
Kaynak: AA-İHA
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