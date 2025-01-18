Milli Eskrimci Aleyna Ertürk’ten, Bahreyn'de Altın Madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşı karşıya geldi.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10’luk skorla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuva yarın takım müsabakalarının oynanmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA