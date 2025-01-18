İlk Yarıda Gol Sesi Yok

Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşma başladı. İşte detaylar...

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İlk Yarıda Gol Sesi Yok

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Samsunspor’u konuk ettiği karşılaşma başladı. Kartal’da hedef üst üste ikinci maçını kazanmak.

Dolmabahçe'de ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Karşılaşmanın ilk 11’leri ise şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Kaynak: Haber Merkezi

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