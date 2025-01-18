İlk Yarıda Gol Sesi Yok
Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşma başladı. İşte detaylar...
Süper Lig’de Beşiktaş’ın Samsunspor’u konuk ettiği karşılaşma başladı. Kartal’da hedef üst üste ikinci maçını kazanmak.
Dolmabahçe'de ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Karşılaşmanın ilk 11’leri ise şöyle:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile
Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius
Kaynak: Haber Merkezi
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