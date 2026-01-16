Fenerbahçe ile Yolları Ayırmıştı! Cenk Tosun'un Yeni Adresi Belli Oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci’nin ardından Fenerbahçe’den Cenk Tosun’u da kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe ile Yolları Ayırmıştı! Cenk Tosun'un Yeni Adresi Belli Oldu
Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Cenk Tosun’un transferini resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kasımpaşa’nın, Fenerbahçe’den Rodrigo Becao transferini de kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

