Samsunspor’un Konferans Ligi’ndeki Rakibi Belli Oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play- off turundaki rakibi Kuzey Makedonya'dan Shkendija oldu.
UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Temsilcimiz Sammunspor'un play-off etabındaki rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu. İlk maç 19 Şubat'ta Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak.
Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Shkendija - Samsunspor
KuPS Kuopio - Lech Poznan
Noah - AZ Alkmaar
Zrinjski - Cristal Palace
Jagiellonia - Fiorentina
Drita - Celje
Sigma Olomouc - Lausanne-Sport
Omonoia - Rijek
Kaynak: AA
