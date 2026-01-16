Samsunspor’un Konferans Ligi’ndeki Rakibi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Temsilcimiz Sammunspor'un play-off etabındaki rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu. İlk maç 19 Şubat'ta Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak.

Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Shkendija - Samsunspor

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Noah - AZ Alkmaar

Zrinjski - Cristal Palace

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Omonoia - Rijek

Kaynak: AA