Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter Sessizliğini Bozdu! 'Annemi Senelerce Dövdün'

26 Eylül 2025’te hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir sessizliğini koruyan Gülter, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Paylaştığı videoda yaşadıklarına değinen Tuğberk Yağız Gülter, şu ifadeleri kullandı

: "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim"

ŞÜPHELİ ÖLÜM TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Şarkıcı Güllü’nün ölümü magazin dünyasında geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor. Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter, kızının tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istediğini dile getirmişti.

BABASINA YÖNELİK AĞIR SUÇLAMALAR

Tuğberk Yağız Gülter, babası Gürol Gülter hakkında CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşkına çevirdi. Gülter, konuşmasında şu sözleri söyledi:

“Sen annemi senelerce dövdün. Anneme çok büyük borçlar bıraktın. Bana demiş ki Tuğberk zaten parayı seven bir insandı. Beyefendi, benim etrafımda beni tanıyan insanlar, bana zaten diyor ki annesi gibi bonkör. Özellikle Gürol Gülter beyefendiye çok selam söylüyorum. Halam beni aradı telefonda tabiri caizse ağlayarak yalvardı. Oğlum bari sen sakin ol. Biyolojik baba dediğim için sinirlenmiş beyefendi.”

‘TOPRAĞA VERİRİM’ İDDİASI

Açıklamalarını sürdüren Tuğberk Yağız Gülter, geçmişte yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “'Biz Gürol Gülter'i nasıl tanıdık? Birol Gülter, Güllü yazalım, annemin burnunu kırdığı videoları bir izleyelim. Annemin hakkında söylediği işte 'Ben Gül'ü silerim, toprağa veririm' bu konuşmalar internette var”

‘ÖYLE BİR OĞLU YOK’

Tuğberk Yağız Gülter, kendisine yöneltilen “Annenin hayatını baban mı mahvetti?” sorusuna ise “Mahvedenlerden biri, bu saatten sonra bilsin ki öyle bir oğlu yok” şeklinde yanıt verdi.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Türkiye’nin konuştuğu cinayet soruşturması kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter de emniyette ifade verdi. Gülter, olay anında duyulan seslerle ilgili olarak “Atacağım camdan” sözünün ablasına ait olduğunu söyledi.

O GECEYİ ANLATTI

Yaklaşık 5 saat süren ifadesinde olay gecesi İstanbul’da olduğunu belirten Gülter, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Gece saatinde beni ablam aradı, çığlık atarak ‘Yağız koş, annem düştü, annem öldü diyorlar, koş.’ dedi. Ben telefonu kapattım. Manevi babam Emrah Erkut'u aradım, beni al dedim. O bana ‘Buraya gel birlikte gidelim, sakin ol, bu haberi kimden aldın’ dedi. Sonra ‘Allah büyüktür’ dedi. Ben araçla yanımda nişanlım Sena ile birlikte manevi babam Emrah Erkut'un evine aracımla gitmeye çalıştım, yolda kayboldum. Daha sonrasında alt katımızda oturan Murat isimli komşumuzu aradım. Olayı sordum. Annemin hayatta olup olmadığını sordum. Murat abi bana ‘buraya gelmen lazım’ oğlum dedi. Sonra tekrar sorduğumda başın sağ olsun dedi””

