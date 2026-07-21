Fenerbahçe Devler Ligi Yürüyüşüne Galibiyetle Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece rövanş öncesi tur için avantaj elde etti.

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Fenerbahçe Devler Ligi Yürüyüşüne Galibiyetle Başladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Chobani Stadı'nda konuk etti. tv100 ekranlarında yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Yeni transferlerden Nathan Ake mücadeleye ilk 11'de başlayarak 45 dakika sahada kalırken, Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe Devler Ligi Yürüyüşüne Galibiyetle Başladı - Resim : 1

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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