Fenerbahçe Devler Ligi Yürüyüşüne Galibiyetle Başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece rövanş öncesi tur için avantaj elde etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Chobani Stadı'nda konuk etti. tv100 ekranlarında yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.
⚽ ANDERSOOOOONNNN TALİSCAAAAA!!!— TV100 (@tv100) July 21, 2026
Anderson Talisca, frikikten enfes bir gol attı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/4TwpWW1MDZ
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Yeni transferlerden Nathan Ake mücadeleye ilk 11'de başlayarak 45 dakika sahada kalırken, Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi