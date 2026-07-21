Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni Başlıyor: İşte İlk 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni Başlıyor: İşte İlk 11'ler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yöneteceği mücadelede sarı lacivertliler, yeni sezondaki ilk resmi sınavına çıkacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Nathan Aka, Semedo, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, Fred, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan, Prekop.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Bremer İçin Büyük Hamle: Yeni Teklif Kararı Değiştirebilir Galatasaray'dan Bremer İçin Büyük Hamle
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Süper Lig'de Yeni Dönem: İşte Yeni Kurallar Süper Lig'de Yeni Dönem: İşte Yeni Kurallar
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Sayıyı Açıkladı
CHP’de Gözler Bu Listede! Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu
Özgür Özel'den CHP Kürsüsünde 'Yeni Parti' İlanı: 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!' 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!'
İlk Tuğla Çekildi, Murat Bakan CHP’den İstifa Etti İlk Tuğla Çekildi, Murat Bakan CHP’den İstifa Etti
Ankara'da Kritik Hafta: Özgür Özel Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre Verdi Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre Verdi