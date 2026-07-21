Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni Başlıyor: İşte İlk 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yöneteceği mücadelede sarı lacivertliler, yeni sezondaki ilk resmi sınavına çıkacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Nathan Aka, Semedo, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, Fred, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan, Prekop.
Kaynak: Haber Merkezi
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