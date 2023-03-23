Fenerbahçe-Beşiktaş maçının günü ve saati belli oldu: Maç saatlerine ramazan ayarı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin günü ve saati belli oldu. Maç saatlerine Ramazan ayarı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig’de derbilerin tarihleri belli oldu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak.
Ayrıntılar gelecek…
Kaynak: Gerçek Gündem
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