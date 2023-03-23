Fenerbahçe-Beşiktaş maçının günü ve saati belli oldu: Maç saatlerine ramazan ayarı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin günü ve saati belli oldu. Maç saatlerine Ramazan ayarı yapıldı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının günü ve saati belli oldu: Maç saatlerine ramazan ayarı

Spor Toto Süper Lig’de derbilerin tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. 

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak.

Ayrıntılar gelecek…

Kaynak: Gerçek Gündem

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