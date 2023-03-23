Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber: İki hafta parkelerden uzak kalacak
Scotie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber geldi. Yıldız ismin iki hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.
AX Armani Exchange Milano ile oynanan mücadelede sakatlanan Wilbekin’in iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.
Tedavisine başlanan Scottie Wilbekin'in durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır."
Kaynak: Gerçek Gündem
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