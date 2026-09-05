Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR koltuğunda Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Uluslararası arenadaki deneyimiyle öne çıkan Kwiatkowski’nin 2022 Dünya Kupası finali ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da VAR görevinde bulunması dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu!
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Uluslararası organizasyonlarda önemli deneyim kazanan Kwiatkowski, daha önce Türk futbolunda da kritik karşılaşmalarda VAR görevini üstlendi.

TOMASZ KWIATKOWSKİ KİMDİR?

25 Şubat 1978’de Polonya’nın başkenti Varşova’da dünyaya gelen Tomasz Kwiatkowski, ülkenin en üst düzey futbol ligi Ekstraklasa’da uzun yıllar hakemlik yaptı. Özellikle video yardımcı hakemlik alanında öne çıkan Kwiatkowski, 2021 yılından bu yana FIFA’nın VAR hakemleri listesinde yer alıyor. Polonyalı hakem, Avrupa’nın önemli futbol organizasyonlarında da çeşitli görevler üstlendi.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE VAR KADROSUNDA YER ALDI

Kwiatkowski’nin kariyerindeki en önemli görevlerden biri 2022 FIFA Dünya Kupası finaliydi. Arjantin ile Fransa’nın karşı karşıya geldiği final maçında VAR ekibinde bulunan Polonyalı hakem, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da video yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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