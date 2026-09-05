Trabzonspor Transferde Ortalığı Salladı! Salah, Fabinho ve Dju Geldi, 23 Futbolcu Gönderildi

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Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesindeki yaz transfer döneminde kadrosunda kapsamlı bir değişikliğe gitti. Bordo-mavililer, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju’nun da aralarında bulunduğu 15 futbolcuyu kadrosuna katarken, 23 oyuncuyla bonservis, kiralık transfer, sözleşme feshi veya sözleşme süresinin tamamlanması gibi farklı yöntemlerle yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, hücum hattında Mohamed Salah, Franculino Dju, Aral Şimşir, Noah Saviolo ve René Mitongo ile güçlenirken, orta sahaya Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muçi ve Melih Kabasakal takviyeleri yapıldı. Savunmaya ise Cenk Özkacar, Samet Akaydın ve Sidny Lopes Cabral dahil edildi.

TRANSFER DÖNEMİNİN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN İSMİ SALAH OLDU

Trabzonspor’un yaz dönemindeki en dikkat çekici transferlerinden biri Mohamed Salah oldu. Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Mısırlı yıldız, bordo-mavili takımın yolunu tuttu. Karadeniz ekibi ayrıca daha önce Liverpool, Real Madrid ve Monaco gibi önemli kulüplerde forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FRANCULİNO DJU SON GÜNLERDE GELDİ

Trabzonspor, transfer döneminin son bölümünde hücum bölgesine Franculino Dju takviyesi yaptı. Danimarka temsilcisi Midtjylland’da forma giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor ile anlaşmaya varılırken, genç futbolcu özel uçakla Trabzon’a gelerek sözleşme sürecini tamamladı.

OULAI’NİN TRANSFERİNDEN 26 MİLYON EURO

Bordo-mavili takımın transfer dönemindeki önemli bonservis gelirlerinden biri Christ Inao Oulai’nin satışından elde edildi. Genç orta saha oyuncusu, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Felipe Augusto Zenit’e, Oleksandr Zubkov AEK’ya, Salih Malkoçoğlu Al-Jazira’ya, Mathias Lovik ise Molde’ye bonservisleriyle gönderildi. Muhammed Cham, Kazeem Olaigbe, Poyraz Yıldırım, Göktan Gürpüz, Arda Öztürk, Oğuzhan Yılmaz ve Thierry Karadeniz ise farklı takımlara kiralık olarak gönderilen isimler arasında yer aldı.

TRABZONSPOR’DA GELENLER

Aral Şimşir – sol kanat (Midtjylland)

Ernest Muçi – ofansif orta saha (Beşiktaş)

Noah Saviolo – sol kanat (Vitoria Guimaraes)

Sidny Lopes Cabral – sol bek (Benfica)

Ruslan Malinovskyi – orta saha (Genoa)

Samet Akaydın – stoper (Çaykur Rizespor)

Melih Kabasakal – orta saha (Gaziantep FK)

Metehan Mimaroğlu – sol kanat (Gençlerbirliği)

Thierry Karadeniz – sol kanat (Köln U19)

Cenk Özkacar – stoper (Valencia)

René Mitongo – santrfor (Standard Liege)

Mohamed Salah – sağ kanat (Liverpool)

Fabinho – orta saha/ön libero (serbest)

Franculino Dju – santrfor (Midtjylland)

Ali Habeşoğlu – santrfor (Bodrum FK)

TRABZONSPOR’DAN AYRILANLAR

Christ Inao Oulai – Fiorentina (bonservis)

Felipe Augusto – Zenit (bonservis)

Oleksandr Zubkov – AEK (bonservis)

Salih Malkoçoğlu – Al-Jazira (bonservis)

Mathias Lovik – Molde (bonservis)

Arif Boşluk – Konyaspor (bonservis)

Serdar Saatçı – Çorum FK (bonservis)

Edin Visca – Başakşehir

Ali Şahin Yılmaz – Bodrum FK

Boran Başkan – Bodrum FK

Onuralp Çakıroğlu – Pendikspor

Taha Emre İnce – Pendikspor

John Lundstram – karşılıklı fesih sonrası Leicester City

Anthony Nwakaeme – sözleşme sonu

Muhammed Cham – Kızılyıldız (kiralık)

Kazeem Olaigbe – Basel (kiralık)

Poyraz Yıldırım – Muğlaspor (kiralık)

Göktan Gürpüz – Çorum FK (kiralık)

Arda Öztürk – Iğdır FK (kiralık)

Oğuzhan Yılmaz – Kahramanmaraş İstiklalspor (kiralık)

Thierry Karadeniz – Sebat Gençlikspor (kiralık)

Denis Draguş – karşılıklı fesih

René Mitongo – Estrela (Portekiz) (kiralık)

Kaynak: DHA