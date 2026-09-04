5 Gollü Düelloda 3 Puan Aslan'ın
Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti 90+1'de Gabriel Sara'nın frikikten attığı gol getirdi.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. 5 gole ve bir kırmızı karta sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Gabriel Sara kaydetti. Başakşehir'in golleri ise Eldor Shomurodov ve Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle geldi.
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