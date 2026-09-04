5 Gollü Düelloda 3 Puan Aslan'ın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. 5 gole ve bir kırmızı karta sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Gabriel Sara kaydetti. Başakşehir'in golleri ise Eldor Shomurodov ve Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...