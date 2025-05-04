Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek. Mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. İşte karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylar...

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi?

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayla derbi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışındaki umudunu sürdürmek için sahaya çıkarken, Beşiktaş ise, ligde bir basamak daha yükselere üçüncü olmayı hedefliyor. Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Fenerbahçe’nin başında başarısız bir derbi grafiği çizen Jose Mourinho, Süper Lig’de ilk derbi galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi? - Resim : 1

FENER LİGİN EN ÇOK ATANI

Sarı-lacivertliler, ligde rakip filelere 80 gol göndererek 'en golcü takım' ünvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe oynadığı 31 maçın 28'inde gol atmayı başardı. Gol üretemediği son karşılaşma olan Samsunspor müsabakasının ardından çıktığı son 5 lig maçında rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, 3.4 gol ortalaması yakaladı. Youssef En-Nesyri 16 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alırken, Edin Dzeko 13 golle, Faslı forveti takip ediyor. Dusan Tadic, 11 gol, 11 asistle skor yükünü çeken oyuncular arasında bulunuyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi? - Resim : 2

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE BAŞARILI

Bu sezon inişli-çıkışlı performans gösteren Beşiktaş, derbilerde ise başarılı sonuçlar aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı. Kartal, sezon başında TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerken, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibine boyun eğdi. Evinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Dış sahada son olarak Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 15 maçın 11'inde puan kaybı yaşadı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan

Hiçbir Büyük Maçı Kazanamayan Takım Kritik VirajdaHiçbir Büyük Maçı Kazanamayan Takım Kritik VirajdaGüncel
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş
Okan Buruk'tan Çarpıcı İtiraf! 'Osimhen'i Ben Engelledim' 'Osimhen'i Ben Engelledim'
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Galatasaray'da Şoke Eden Sakatlık Galatasaray'da Şoke Eden Sakatlık
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi
SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı