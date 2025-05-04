Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Şifreleri! Muhtemel İlk 11'ler Nasıl Şekillendi?

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayla derbi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışındaki umudunu sürdürmek için sahaya çıkarken, Beşiktaş ise, ligde bir basamak daha yükselere üçüncü olmayı hedefliyor. Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Fenerbahçe’nin başında başarısız bir derbi grafiği çizen Jose Mourinho, Süper Lig’de ilk derbi galibiyetini almak istiyor.

FENER LİGİN EN ÇOK ATANI

Sarı-lacivertliler, ligde rakip filelere 80 gol göndererek 'en golcü takım' ünvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe oynadığı 31 maçın 28'inde gol atmayı başardı. Gol üretemediği son karşılaşma olan Samsunspor müsabakasının ardından çıktığı son 5 lig maçında rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, 3.4 gol ortalaması yakaladı. Youssef En-Nesyri 16 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alırken, Edin Dzeko 13 golle, Faslı forveti takip ediyor. Dusan Tadic, 11 gol, 11 asistle skor yükünü çeken oyuncular arasında bulunuyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE BAŞARILI

Bu sezon inişli-çıkışlı performans gösteren Beşiktaş, derbilerde ise başarılı sonuçlar aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı. Kartal, sezon başında TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerken, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibine boyun eğdi. Evinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Dış sahada son olarak Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 15 maçın 11'inde puan kaybı yaşadı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan

Kaynak: İHA