Okan Buruk'tan Çarpıcı İtiraf! 'Osimhen'i Ben Engelledim'

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray, dün akşam RAMS Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Kritik karşılaşmada ev sahibi sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'u Lucas Torreira, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Liderliğini koruyarak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası değerlendirmelerini paylaştı.

EREN ELMALI'NIN DURUMU NASIL?

Ligin bitmesine haftalar kala oynanan önemli maçta gollerin erkenden gelmesiyle rahat ettiklerini ve daha stressiz oynadıklarını anlatan Okan Buruk, maçta sakatlanan Eren Elmalı'nın sağlık durumunun ise birkaç güne belli olacağını söyledi. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgilenmediklerini ve kendi takvimlerine odaklandıklarını söyleyen teknik adam, önemli galibiyet sonrası bu havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.

'KONSANTRASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK'

Şampiyonun belli olmasına yakın mayıs aylarında Galatasaray'ın galibiyet oranının hep yüksek olduğunu hatırlatan Buruk, "Gerçekten stattaki atmosfer derbi maçı gibiydi. Birçok taraftarımız da bizi televizyon başından destekledi. Önümüzde 4 lig maçı ve bir kupa maçı var. 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın enerjisi, konsantrasyonu çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz" dedi.

'OSİMHEN'İN REKORUNU ENGELLEMİŞ OLABİLİRİM'

Maçta 4-1 öne geçince 60. dakika sonrası birtakım oyuncu değişiklikleri yapan ve bu kapsamda yıldız santraforları Victor Osimhen'i de oyundan çıkaran Okan Buruk, karşılaşmada iki gol kaydeden ve 33 golle kariyer rekorunu kıran Osimhen ile ilgili bir itirafta bulundu. Şaka yollu Osimhen'in hat-trick yapmasına engel olduğunu söyleyen teknik adam, "Onun kariyer rekorunu yukarıya çekmesini ben engelledim galiba. Hem sakatlık riskinden hem de kart cezalarından kaçmaya çalışıyoruz. Kariyer rekoru geliştirmesini engellemiş olabilirim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi