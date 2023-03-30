Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu 27. hafta hakem atamaları ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır."

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