Şenol Güneş, Kadıköy’de ilk peşinde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 6 farklı takımın başında Süper Lig’de çıktığı 21 maçta galibiyet alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü sarı-lacivertli deplasmanda ilk 3 puanını elde edebilmek için mücadele verecek.

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Şenol Güneş, Kadıköy’de ilk peşinde!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’e gidecek.

1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, galibiyetle tanışamadı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 MAÇTA 2 BERABERLİK

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

BURSASPOR İLE TÜRKİYE KUPASI'NDA KAZANDI

Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Şenol Güneş Beşiktaş Fenerbahçe Bursaspor Trabzonspor
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