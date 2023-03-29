Ahmet Çakar'dan 'Fatih Terim' iddiası: Muhtemelen iki hafta içinde olur

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri 2. maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından yorumcu Ahmet Çakar'dan 'Terim, Milli Takım'ın başına geçecek' iddiası geldi.

Ahmet Çakar'dan 'Fatih Terim' iddiası: Muhtemelen iki hafta içinde olur

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Türkiye, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevden alınacağını öne sürdü.

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Son derece iyi oynadık siz de takdir edersiniz. Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum" demişti.

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