Stefanos Tsitsipas, Miami Açık’ta son 16’da elendi

Dünya sıralamasında üçüncü olan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Miami Açık'a erken veda etmek zorunda kaldı.

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Stefanos Tsitsipas, Miami Açık’ta son 16’da elendi

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, katıldığı Miami Açık’a son 16 turunda veda etti.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasının son 16 turunda, dünya 3 numarası Tsitsipas, Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.

Dünya 16 numarası Khachanov, 1 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Tsitsipas karşısında çıktığı 7. maçta ilk kez korttan galip ayrılan Rus tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Francisco Cerundolo ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer favorilerinden dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ABD’li Tommy Paul’u 2-0, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Fransız Quentin Halys’ı 2-0 yenerek adlarını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

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