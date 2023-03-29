Ahmet Çakar'dan Fatih Terim iddiası: 'Muhtemelen iki hafta içinde olur'

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan sansasyonel bir iddia geldi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim iddiası: 'Muhtemelen iki hafta içinde olur'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

"FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum." dedi.

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