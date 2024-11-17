Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Beşiktaş Oldu
Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 6’ncı galibiyetini elde etti. Fenerbahçe bu maçla birlikte sezonun ilk yenilgisini aldı.
Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu hafta müsabakasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Beşiktaş United Payment’i ağırladı.
Siyah-beyazlı ekip, 17'nci dakikada Shameeka Fishley ve 28'inci dakikada Donjeta Halilaj’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirebilecek pozisyonlara girmesine rağmen sonuç alamadı ve mücadele Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinde 2-0’lık skorla galip ayrılmayı başarırken, üst üste 6’ncı galibiyetini elde etti. Süper Lig’in ilk 3 haftasını galibiyetsiz geçen Beşiktaş, 4’üncü haftadaki Çekmeköy galibiyetinin ardından Ünye, Trabzonspor, Bornova Hitab Spor ve Galatasaray’ı mağlup etmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE İLK KEZ YENİLDİ
Süper Lig’in ilk 8 haftasında oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, ilk kez puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ayrıca, 7 hafta sonra kalesine ilk kez gol gördü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de şu ana kadar sadece ilk hafta oynanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında kalesinde 1 gol görmüştü.
Kaynak: DHA