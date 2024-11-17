Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Beşiktaş Oldu

Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu hafta müsabakasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Beşiktaş United Payment’i ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, 17'nci dakikada Shameeka Fishley ve 28'inci dakikada Donjeta Halilaj’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirebilecek pozisyonlara girmesine rağmen sonuç alamadı ve mücadele Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinde 2-0’lık skorla galip ayrılmayı başarırken, üst üste 6’ncı galibiyetini elde etti. Süper Lig’in ilk 3 haftasını galibiyetsiz geçen Beşiktaş, 4’üncü haftadaki Çekmeköy galibiyetinin ardından Ünye, Trabzonspor, Bornova Hitab Spor ve Galatasaray’ı mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE İLK KEZ YENİLDİ

Süper Lig’in ilk 8 haftasında oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, ilk kez puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ayrıca, 7 hafta sonra kalesine ilk kez gol gördü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de şu ana kadar sadece ilk hafta oynanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında kalesinde 1 gol görmüştü.

Kaynak: DHA