Beşiktaş, Fransız Golcü Lacazette'i Gözüne Kestirdi

Beşiktaş yönetimi, ekonomik krizle boğuşan ve düşme tehlikesi altında olan Lyon’da forma giyen Fransız golcü Alexandre Lacazette’i gözüne kestirdi. Yıldız isme Van Bronckhorst’tan da onay çıktı.

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Beşiktaş, Fransız Golcü Lacazette'i Gözüne Kestirdi

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kanat ve forvet hatlarını transfer için harekete geçti.

Genç futbolcular Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'dan şu ana dek beklenilen verimi alamayan siyah-beyazlıların İtalyan yıldız İmmobile'den sonra santrfor hattına bomba bir ismi dahil edeceği iddia edildi.

FRANSIZ YILDIZI GÖZLERİNE KESTİRDİLER

Siyah Beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un golcüsü Alexandre Lacazette'i gündemine aldı. Lyon'dan ayrılacağı belirtilen 33 yaşındaki santrforun, ara transfer döneminde bedelsiz şeklinde Beşiktaş'a transfer olabileceği iletildi.

Beşiktaş, Fransız Golcü Lacazette'i Gözüne Kestirdi - Resim : 1

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ekonomik kriz altındaki Olympique Lyon, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lacazette için yeni bir teklif sunmayı planlamadığı ve oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Sezon sonuna dek maaş bütçesini küçültmesi ve bonservisten gelir elde etmesi gereken Lyon, transferin önünde durmayacak.

10 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta forma giyerken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş, Fransız Golcü Lacazette'i Gözüne Kestirdi - Resim : 2

VAN BRONCKHORST’TAN ONAYI ALDI

Genç futbolculardan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Fransız golcü Lacazette'ye onay verdiği iddia edildi.

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Kaynak: A Spor

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