Fenerbahçe Beko, yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı basketbolcu Raul Neto’yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni transferini duyurdu

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, gelecek sezon dahilinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı basketbolcu Raul Neto’yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu yetenekleri üst seviyede olan, enerjisini savunmaya ve hücuma yansıtabilen çok tecrübeli bir ismi takıma kattıklarını belirtirken, sekiz sezonluk NBA deneyiminin ardından Fenerbahçe Beko ile Avrupa’ya tekrar dönüş yapacağından bahsedildi.

Geride kalan sezonda 31 yaşındaki oyun kurucu, Cleveland Cavaliers ile 49 maç, 3.2 sayı, 1.6 asist, 0,9 ribaund ortalaması yakaladı.

Kaynak: İHA

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