Galatasaray'dan Zaha ve Icardi kararı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray'dan Zaha ve Icardi kararı

Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Defans:

Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha:

Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu

Liste B:

Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu

Kaynak: İHA

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