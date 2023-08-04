Neftci Bakü - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş'ın Azerbaycan temsilcisi Neftci Bakü ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

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Neftci Bakü - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftci Bakü ile karşılaşacak.

Bakcell Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich yönetecek.

Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lionel Tschudi olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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