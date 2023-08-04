Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Şampiyonluk Oranları da belli oldu.

İşte Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.65
Fenerbahçe: 2.80
Beşiktaş: 3.25
Trabzonspor: 12.00
Başakşehir: 15.00
Adana Demir: 20.00

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