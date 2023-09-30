Fenerbahçe Beko, sezonu açıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk maçında Çağdaş Bodrumspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, sezonu açıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, ligin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor’u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele yarın saat 18.00’de başlayacak.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı VTB Süper Kupası’nı üçüncülükle tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko’da tedavi ve bireysel çalışma süreci devam eden Metecan Birsen, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı’nın Sigortam Net karşılaşmasında omuz sakatlığı yaşayan Yiğit Hamza Mestoğlu ve TBF Disiplin Kurulu tarafından beş maç ceza verilen Scottie Wilbekin bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: İHA

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