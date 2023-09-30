Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

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Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan, tam iyileşmişken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'in durumu merak konusu. Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

EN ERKEN 21 EKİM'DE OYNAYABİLİR

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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