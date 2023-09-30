Filenin Efeleri’nden Dev Adım: Sırbistan’ı geçen Millilerin yarınki rakibi Slovenya

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, olimpiyat elemelerine Sırbistan galibiyeti ile başladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da oynanan maçta Dünya sıralamasında 14. sırada bulunan ay-yıldızlılar kendilerinden beş basamak üstte sekizinci sırada yer alan rakiplerini 3-1’lik (25-22, 20-25, 25-14, 25-20) skorla rahat geçti.

Böylece Filenin Efeleri, bu yılın Şubat ayında göreve başlayan Alberto Guliani’nin yönetiminde çıktığı 19. maçta 13. galibiyetini kazanmış oldu.

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI’NIN RÖVANŞINI VERMEDİ

İki takım daha önce 2021 yılında Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşmış bu karşılaşmadan Sırbistan 3-2 galip ayrılmıştı.

Aslan Ekşi’nin pasörlüğünde maça başlayan Filenin Efeleri, Adis Lagumdzija’nın pasör çaprözü olarak hiç değişmezken Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın smaçör pozisyonunda Bedirhan Bülbül, Samet Güneş ve Mert Matiç, orta oyuncu görev aldı.

Volkan Döne de libero olarak görev yaptı.

FİLENİN EFELERİ, SIRBİSTAN’A DUVAR ÖRDÜ

Lagumdzija kardeşlerden Adis 19 sayı ile yalnız takımın değil maçın da en skorer oyuncusu olurken kardeşi Mirza, Mert Matiç’le birlikte 12, Bedirhan Bülbül ise 14 sayı ile pasör çaprazına katkı sağladı.

Milli takım özellikle Sırbistanlı oyunculara bloklarda geçit vermedi. 4 sette 17 blok yapan A Millilerde Mert Matiç altı, Bedirhan Bülbül beş, Adis Lagumdzija üç, Mirza Lagumdzija iki, Samet Güneş ise bir blok sayısı üretti. Milli takımın blokçuları ayrıca 19 topa da dokunarak rakibin hücumdaki üretkenliğini kısırlaştırdı.

Maçın kırılma anı üçüncü sette yaşandı. İkinci seti 25-20 kaybeden A Mili Takım, üçüncü sette 14-19 öndeyken özellikle bloklardaki başarısıyla üst üste altı sayı alarak rakibinin direncini kırdı. Dördüncü sette de kontrollü oyunu bırakmayan Filenin Efeleri, Sırbistan’ın yaklaşmasına dahi izin vermeden maçı kazanmayı bildi.

SLOVENYA MAÇINDA GÖZLER ADİS’İN ÜZERİNDE OLACAK

A Milli Erkek Takımı’nın 2024 yılında Paris’te yapılacak olimpiyatlara katılabilmek için grubunda ilk ikiye girmesi gerekiyor. Bu yolda Sırbistan’dan sonra ikinci rakip Slovenya. Yarın Türkiye saati ile 04.00’da oynanacak maçta Filenin Efeleri’nin yine ana kozu 2018 yılından beri milli takım forması giyen Bosna Hersek doğumlu 2 metre 11 santim boyundaki pasör çaprazı Adis Lagumdzija olacak.

Türkiye, rakibi ile son kez Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaşmıştı. 9 Eylül’deki maçta yaptığı muhteşem savunma ile ilk iki seti kazanan Filenin Efeleri, üçüncü ve dördüncü sette file önünde aksamış ve beşinci seti de 15-13 kaybederek Slovenya’ya yenilmişti.

Dünya sıralamasında Türkiye’nin bugün 3-1 yendiği Sırbistan’ın bir basamak üstünde sekizinci sırada bulunan Slovenya, bugün oynadığı maçta Tunus’u 3-0 yendi.

ASIL RAKİPLER ABD VE JAPONYA

Türkiye’nin yer aldığı B Grubu’nda Olimpiyat Elemeleri’nin en büyük favorisi Amerika Birleşik Devletleri. Polonya’nın ardından dünya sıralamasında ikinci sıraya yer alan ABD ile Türkiye en son 4 Eylül 2022’de oynadı ve o maçı 3-2 kaybetti.

Filenin Efeleri’nin elemelerde oynayacağı dördüncü maçta rakip ev sahibi Japonya olacak. A Milli Takım, dünya sıralamasında beşinci sırada bulunan Japonya ile Milletler Kupası öncesi 13 Ağustos’ta İstanbul’da hazırlık maçında karşılaşmış ve 3-2 kazandı.

Ancak Japonya daha sonra oynadığı Milletler Kupası’nda sadece kupa şampiyonu olan dünya birincisi Polonya’ya kaybetti ve tüm turnuvada başka mağlubiyet almadı. Japonya olimpiyat elemelerinde aynı grupta yer aldığı Sırbistan (3-1) ve Slovenya’yı (3-0) yendi.

İlk dört maçta üç galibiyet alması halinde Paris yolunda büyük bir mesafe alacak Türkiye’nin sonraki rakipleri ise dünya sıralamasında kendisinin ardından bulunan Finlandiya(28), Mısır (18) ve Tunus (19).

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI NASIL?

- 1 Ekim 2023 04.00 Türkiye-Slovenya (TRT Spor),

- 3 Ekim 2023 10.00 Türkiye-ABD (TRT Spor),

- 4 Ekim 2023 13.30 Türkiye-Japonya (TRT Spor),

- 6 Ekim 2023 04.00 Türkiye-Finlandiya (TRT Spor),

- 7 Ekim 2023 04.00 Türkiye-Mısır (TRT Spor),

- 8 Ekim 2023 07.00 Türkiye-Tunus (TRT Spor).

Kaynak: Gerçek Gündem