Eyüpspor, Babel ile yolları ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da, tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Hollandalı 36 yaşındaki Ryan Babel, Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giydi.

Kaynak: AA