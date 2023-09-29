Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüpleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Besim Yalçın kura çekimi öncesi eleme turuna ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

- Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor,

- Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor,

- Adıyaman FK - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar,

- Kırklarelispor - Çorluspor 1947,

- Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor,

- Menemen FK - Bursa Yıldırımspor,

- GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor,

- Denizlispor - Burhaniye Belediyespor,

- Bursaspor - Gölcükspor,

- Sivas Dört Eylül Futbol - 23 Elazığ FK,

- Muş 1984 Muşspor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü,

- Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor,

- Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor,

- Sarıyer - Karabük İdmanyurduspor,

- Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Şırnak İdmanyurduspor,

- Altınordu - M.Akif Ersoy Üniversitesi,

- Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor,

- Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969,

- Pazarspor - Silifke Belediyespor,

- Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945,

- Afyonspor - Adana 1954 FK,

- Eynesil Belediyespor - Erbaaspor,

- Karşıyaka - Bigaspor,

- İnegölspor - (Kars 36 - Dersimspor) - Doğu Beyazıtspor galibi,

- Uşakspor - Aliağa Futbol.

Kaynak: Gerçek Gündem