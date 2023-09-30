Filmlere konu olacak hikaye: Elinden tuttuğu çocuk Sergio Ramos'u yaktı

İspanya La Liga’nın 8.haftasındaki açılış maçında Barcelona evinde, Sevilla’yı konuk etti. Bol pozisyonlu geçen maçta Barcelona, rakibini 1-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Sergio Ramos 76.dakikada kendi kalesine attı.

ELİNDEN TUTARAK SAHAYA ÇIKARMIŞTI

tv100'den Tayfun Altuntaş'ın haberine göre bu gol hikayesiyle maçtan çok konuşuldu. 2016 yılında Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico’da Sergio Ramos’un elini tutarak sahaya çıktığı 16 yaşındaki Lamine Yamal, 38 yaşındaki futbolcuya kendi kalesine gol attırdı.

Transfermarkt’a göre değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 16 yaşındaki Lamine Yamal, 10 maça çıktı, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.