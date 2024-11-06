Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu! 'Galatasaray ile Anlaştık'

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıkladı.

Ilıcalı, Hatipoğlu ile anlaşmaya vardıklarını ve milli arada tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Ilıcalı'nın açıklamasına göre, bu değerlendirmeler sonucunda oluşturulacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak.

'GALATASARAY İLE ANLAŞTIK'

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem