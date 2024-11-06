Süper Lig'de 12'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bu haftaki maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
PAZAR
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam
Kaynak: DHA
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