Süper Lig'de 12'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 12'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bu haftaki maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

PAZAR

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

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Kaynak: DHA

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