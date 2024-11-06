Beşiktaş'tan Avrupa'da Kayıp Yok! Malmö'yü 2-1 Mağlup Etti

Avrupa Ligi’nde 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Malmö'yü ağırlıyor. Lyon deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, bu maçı da kazanıp moral arıyor. Beşiktaş - Malmö karşılaşmasını Sven Jablonski yönetirken yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger üstleniyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim

MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞIKTAŞ 2-0 MALMÖ

90+3' Gol | Malmö skoru 2-1'e getirdi.

85' GOOOL | Beşiktaş'ta Emirhan'ın savunmadan gönderdiği pası önüne alan Semih, Jansson'dan kendini kurtarıp yüzünü kaleye döndü ve sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Ricardo Friedrich'in uzanamadığı top, ağlarla buluştu: 2-0

76' GOOOL | Temsilcimizde sağ kanattan hücuma desteğe gelen Svensson, arka direğe doğru yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşu yapan Muçi, yakın köşeye yaptığı düzgün vuruş ile topu filelerle buluşturdu: 1-0

75' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında topu alan Muçi, penaltı noktasının gerisindeki Semih'e pasını yolladı. Topu kontrol eden Semih, yerden sol alt köşeye vuruşunu yaptı. Ricardo Friedrich topu çelmeyi başardı.

69' SARI KART | Malmö'de Christiansen, ceza sahası yayına doğru ilerlemek isterken Paulista'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem, Paulista'ya sarı kart gösterdi.

60' Malmö'nün merkezden başlattığı atakta Christiansen'in pası ile penaltı noktasında topla buluşan Thelin, topa vurmaya hazırlanırken Svensson, kritik müdahalesiyle rakibine şut şansı vermedi.

59' Sağ kanattan gelişen atakta Rafa Silva, topu ceza sahasının sağ çaprazına kadar getirdi. Kaleye vuruşunu yapan Rafa, Friedrich'e takıldı. Penaltı noktasına düşen topu Joao Mario, kaleyi gönderdi. Meşin yuvarlak yine kalecide kaldı.

52' Rakip yarı alanın sol iç kısmında topla buluşan Rafa Silva, kale alanının önüne koşu yapan Semih Kılıçsoy'a topu göndermek istedi. Rakip savunmada Johnsen, yaptığı müdahale ile topun Semih'e gelmesine engel oldu.

50' Malmö'de sol kanatta topu alan Bolin, Svensson'u geçerek son çizgiye yöneldi. Topla ceza alanına giren Bolin, Gedson ile girdiği mücadele sonrasında penaltı bekledi. Hakem, devam kararı verdi.

34' Beşiktaş'ta Cher Ndour'un sol kanada gönderdiği topu kontrol eden Joao Mario, kalenin önüne doğru ortasını yaptı. Kaleci Friedrich, Semih Kılıçsoy'dan önce topa sahip oldu.

30' SARI KART | Rakibimizde Pena, Muçi'ye yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

27' Malmö'de Bolin, kale alanımıza doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Thelin'in yaptığı vuruşu, Mert Günok kurtarmayı başardı.

23' Konuk ekipte Hugo Bolin, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Mert topu çeldi ve korner. Malmö'nun kullandığı kornerde içeride bir karambol oluştu. Bolin'in yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

19' Malmö'de Sergio Pena, Gedson'un savunmada karşıladığı topu kaleye gönderdi. Kalede Mert Günok, topu sektirmeden kontrol etti.

9' Semih Kılıçsoy, ceza sahası yayının önünde olan Rafa Silva'ya pasını verdi. Rafa, derinlemesine pas ile Semih'i arkaya kaçırmak istedi. Yine Rösler devreye girdi ve korner.

5' Busanello'nun kullandığı kornerde ön direğe inen topu Paulista karşıladı. Ardından Rafa Silva, Beşiktaş'ı kontra atağa kaldırdı. Rafa, arka direkte topu Semih Kılıçsoy ile buluşturmak istedi, rakip savunmada Christiansen kafa ile topu uzaklaştırdı.

3' Malmö'de Colin Rösler'in kullandığı taç atışında topla buluşan Thelin, ceza sahasının sağına topu göndermek istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai bu pasa engel oldu.

1' Başarılar Beşiktaş! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...