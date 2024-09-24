Fenerbahçe Açıkladı, Ali Koç İsmail Kartal'ı Aradı mı?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İsmail Kartal'la ilgili çıkan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü iddiaları net bir dille yalanlandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Galatasaray mağlubiyetinin ardından önceki teknik direktör İsmail Kartal’ı telefonla arayarak "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediği iddiaları ortalığı karıştırmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten söz konusu iddialara yönelik açıklama geldi. Açıklamada, haberler net bir dille yalanlandı.
Fenerbahçe’nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.
Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."