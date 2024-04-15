Fenerbahçe, 5 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE-AMED SPORTİF FAALİYETLER KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe, 45+4. dakikada Ecem Cümert'in ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, Ece Türkoğlu'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 49. dakikada Coleman, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

74. dakikada Coleman'ın savunma arkasına gönderdiği pası kontrol eden Zeynep Kerimoğlu, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta farkı 3 çıkaran golü kaydetti.

Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 83. dakikada da 4. golü buldu. İpek'in ortasında Yağmur Uraz kafayla topu filelere gönderdi.

90+3. dakikada Cansu'nun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Zeynep Kerimoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe adına skoru tayin etti.

FENERBAHÇE, ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 60'a yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe, puan farkını 2'ye indirdi.

27. haftanın ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem