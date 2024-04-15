Galatasaray, 3-2 mağlup oldu!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ekibi ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray, 3-2 mağlup oldu!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 27. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ekibi ile deplasmanda karşılaştı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-2 kaybetti.

GALATASARAY-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Karşılaşmada ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 3-2 mağlup oldu! - Resim : 1

45+1'de Arzu Karabulut ile Galatasaray beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

68. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmada skoru 2-1 yaparken 78. dakikada Ebru Topçu Galatasaray adına penaltıdan attığı golle 2-2’lik eşitliği yakaladı.

83. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K skoru 3-2’ye getirdi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY, LİDERLİĞİ KORUDU

Öte yandan Galatasaray bu sonuçla liderliği sürdürürken, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürerek puan farkını 2'ye indirdi.

GALATASARAY'DA GÖZLER ZONGULDAK MAÇINDA

Galatasaray Petrol Ofisi, bu maçın ardından Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u konuk edecek.

27. haftanın ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Galatasaray, 3-2 mağlup oldu! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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