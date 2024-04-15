Galatasaray, 3-2 mağlup oldu!
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ekibi ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 27. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ekibi ile deplasmanda karşılaştı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-2 kaybetti.
GALATASARAY-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Karşılaşmada ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K 1-0 öne geçti.
45+1'de Arzu Karabulut ile Galatasaray beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
68. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmada skoru 2-1 yaparken 78. dakikada Ebru Topçu Galatasaray adına penaltıdan attığı golle 2-2’lik eşitliği yakaladı.
83. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K skoru 3-2’ye getirdi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
GALATASARAY, LİDERLİĞİ KORUDU
Öte yandan Galatasaray bu sonuçla liderliği sürdürürken, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürerek puan farkını 2'ye indirdi.
GALATASARAY'DA GÖZLER ZONGULDAK MAÇINDA
Galatasaray Petrol Ofisi, bu maçın ardından Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u konuk edecek.
27. haftanın ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem