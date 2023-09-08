Felipe Melo'nun adresi aynı: Yine Brezilya'da kaldı!

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 40 yaşındaki deneyimli futbolcu Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini uzattı.

Son Güncelleme:
Felipe Melo'nun adresi aynı: Yine Brezilya'da kaldı!

Brezilya ekiplerinden Fluminense, 40 yaşındaki futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

75 MAÇTA 2 GOL ATTI

2022 yılından beri Fluminense'de oynayan Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.

MELO, GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray Brezilya
Son Güncelleme:
İnsanlıktan anlamayan en kaba 4 burç! Onlarla asla tartışmaya girmemelisiniz İnsanlıktan anlamayan en kaba 4 burç! Onlarla asla tartışmaya girmemelisiniz
Beşiktaş'tan tebrik mesajı: Şenol Güneş'in mutlu günü! Şenol Güneş'in mutlu günü!
Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı
Akit yazarı milli takımı hedef aldı: Toplumun 'sinir' uçlarıyla oynama 'küstahlığını' gösteriyorlar Akit yazarı milli takımı hedef aldı: Toplumun 'sinir' uçlarıyla oynama 'küstahlığını' gösteriyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı! AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!