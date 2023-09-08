Felipe Melo'nun adresi aynı: Yine Brezilya'da kaldı!
Kariyerini Brezilya'da sürdüren 40 yaşındaki deneyimli futbolcu Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini uzattı.
Brezilya ekiplerinden Fluminense, 40 yaşındaki futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.
75 MAÇTA 2 GOL ATTI
2022 yılından beri Fluminense'de oynayan Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.
MELO, GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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