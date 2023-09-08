Beşiktaş'tan tebrik mesajı: Şenol Güneş'in mutlu günü!

Beşiktaş Teknik Direktörü 70 yaşındaki Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise, tebrik mesajı iletildi.

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Beşiktaş'tan tebrik mesajı: Şenol Güneş'in mutlu günü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı.

70 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızı Günce ile damadı Giray, dünyaya yeni gelen kız bebeklerine Arya Güneş ismini verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK MESAJI

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise, şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş'tan tebrik mesajı: Şenol Güneş'in mutlu günü! - Resim : 1

"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in kızı Günce Tiryaki, bir kız bebek dünyaya getirdi. Günce-Giray Tiryaki çifti bebeklerine Arya Güneş ismini verdi. İkinci kez dede olan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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