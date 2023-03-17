Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında İspanya temsilcisi Sevilla'yı Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skorda rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maçın ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo çok konuşalacak bir paylaşım yaptı. Felipe Melo, '' Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo ayrıca Fenerbahçe-Sevilla maçını izlerken ''enbüyükcimbom'' notunu düşüp bir de hikaye paylaştı.