Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Suudi Arabistan'da yapılacak.

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Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4

Kaynak: AA

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