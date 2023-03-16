Tek gollük galibiyet Fenerbahçe'ye turu getirmedi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda evinde konuk ettiği Sevilla’yı 1-0 mağlup etti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle turu yakalayamadı.

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Tek gollük galibiyet Fenerbahçe'ye turu getirmedi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 2-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Sevilla’yı Ülker Stadı’nda konuk etti.

GALİBİYET YETMEDİ

Fenerbahçe 41. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçı uzatmaya götürmek için bir, normal sürede çeyrek final biletini almak için iki gole ihtiyaç duyan sarı-lacivertlilerin çabaları sonuç getirmedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Maç boyunca Sevillalı futbolcuların zaman geçirmek için yerde yatması ve taç, korner, aut atışlarında bekleyerek uzun süre geçirmeleri dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Sevilla Avrupa Ligi’nde son 8 takım arasına adını yazdırdı.

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