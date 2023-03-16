Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 26. haftanın programı ve hakemler şöyle:

17 Mart Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Kaynak: İHA

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