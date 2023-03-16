Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 26. haftanın programı ve hakemler şöyle:
17 Mart Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan
19 Mart Pazar
16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Kaynak: İHA
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