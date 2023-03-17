Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ihtimali var mı?

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrilmişti. Toplam 6 galibiyetin yeteceği sezonda hem Fenerbahçe hem de Sivasspor'un elenmesiyle ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmedi.

SADECE İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyordu. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacaktı.

DİREKT OLARAK GİDEMİYORUZ

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off

• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme

• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme

• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

BU SEZON ŞAMPİYON BİR ELEME OYNAYACAK

Süper Lig’de 2023-24 sezonu şampiyonu, Devler Ligi gruplarına kalabilmek için 1 eleme oynayacak. Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.

BU SEZON HANGİ TEMSİLCİMİZ, ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLADI?

21.0 Fenerbahçe

17.0 Başakşehir

10.0 Sivasspor

8.50 Trabzonspor

2.50 Konyaspor

BU SEZONU 12. SIRADA TAMAMLADIK

Başakşehir'in ardından bugün Fenerbahçe ve Sivasspor'un da elenmesiyle, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden takım kalmadı.

15' Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14' Ukrayna: 29.500 (Takımı kalmadı)

13' İsviçre: 29.875 (Basel)

12' Türkiye: 31.700 (Takımı kalmadı)

11' Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10' Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9' İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)